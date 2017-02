Leichtathletik: Kurioser Start-Ziel-Sieg für Falkenthal

Der Emmericher Florian Falkenthal gewinnt in Straelen das Hauptrennen bei der Kreismeisterschaft im Crosslauf. Er wird versehentlich eine Runde zu früh ins Ziel gerufen. Die Athleten des TV Rees erreichen gute Ergebnisse. Von Christian Cadel

Beim Startschuss war die Welt noch in Ordnung - und danach ja eigentlich auch. Doch so, wie es sich der für den LV Marathon Kleve startende Emmericher Florian Falkenthal vorgestellt hatte, war es am Ende dann doch nicht.

Beim sechsten "Sieben-Quellen-Crosslauf" in Straelen, den die Laufabteilung des SV Straelen wieder im Waldgebiet an der Paesmühle ausrichtete, passte in diesem Jahr alles zusammen. Und dass, obwohl es einen Tag vorher noch geschneit hatte. So mancher Teilnehmer hatte sich im Vorfeld Sorgen gemacht, ob die zehn Läufe überhaupt stattfinden könnten. Doch spätestens nach dem ersten Blick aus dem Fenster nach dem Aufstehen waren alle Zweifel wie weggeblasen.

Ideale Temperaturen und Sonnenschein versüßten den mehr als 300 Teilnehmern den Tag. "Ein bisschen Magengrummeln hatte ich einen Tag vorher aber schon. Aber das Wetter hat super mitgespielt, und es sind deutlich mehr Läufer gekommen als im vergangenen Jahr. Schon kurz nach den Rennen haben wir von vielen Sportlern positives Feedback bekommen. Insgesamt können wir also nur zufrieden sein", sagte Organisator Ekki Friedrich.

Ein wesentlicher Grund für das große Teilnehmerfeld war die Kreismeisterschaft, die nach einem Jahr Pause wieder in Straelen parallel ausgetragen wurde. Rund 100 Nachmeldungen wurden am Wettkampftag noch verbucht.

Auch Moderator Laurenz Thissen war erneut in seinem Element und feuerte die Läufer per Mikrofon an. Beim Start des Hauptlaufs über 8300 Meter war Florian Falkenthal noch bestens gelaunt. Wirklich große Konkurrenz hatte er nicht zu befürchten. Roman Heynen, ein Mitglied im Favoritenkreis, hatte einen Tag vorher aus Krankheitsgründen abgesagt. Heinz van Dongen vom TSV Weeze, der sich momentan in einer guten Verfassung befindet und schon den Weezer Staffellauf gewann, war bereits im Mittelstreckenrennen über 5450 Meter an den Start gegangen und hatte sich den Kreistitel gesichert. Das bedeutete aber auch, dass van Dongen schon Kraft verbraucht hatte.

Falkenthal legte vom Start weg ein hohes Tempo vor. Nach der kurzen Einführungsrunde hatte er schon mehrere Sekunden Vorsprung. "So sehen Favoriten aus", kommentierte Thissen den Auftritt des Emmerichers. Auch nach der ersten großen Runde lag Falkenthal mit großem Vorsprung vorne. Nach rund 25 Minuten setzte Thissen dann zum Endspurt an und rief Falkenthal aus Versehen zu früh ins Ziel. Der Emmericher wollte eigentlich, so wie es richtig gewesen wäre, noch eine Runde laufen. Als er dann leicht verwirrt im Zielbereich ankam, wurde ihm von den Mitgliedern des Zeitnehmer-Teams mitgeteilt, dass er noch eine weitere Runde drehen müsse.

Verärgert kehrte Falkenthal auf die Strecke zurück und rannte sich quasi seinen Frust aus der Seele. Durch das Versehen verlor er zwar 30 bis 40 Sekunden, doch dank seines großen Vorsprunges konnte er seine Spitzenposition verteidigen. In 31:14 Minuten sicherte er sich den Titel. Platz zwei holte sich Heinz van Dongen in 32:40 Minuten. "Ich bin zufrieden, zumal Florian ja in einer ganz anderen Klasse läuft", lobte der Weezer den Sieger.

Auch einige Athleten des TV Rees waren in Straelen dabei. Jens van Bernum belegte über die Mittelstrecke (3360 Meter) in 12:17 Minuten Platz eins bei den Männern. Hanna Terlinden (7:46 Minuten) und Fynn Schulze Böing (7:33) erreichten in der Altersklasse U 12 im Rennen über 1720 Meter jeweils den dritten Rang. Elisa Seelen (8:13) und Nele Bossmann (8:54) kamen in dieser Klasse auf die Plätze sechs und elf. Jürgen Terlinden landete über 5450 Meter in der Altersklasse M 45 in 25:45 Minuten den sechsten Rang. Die Plätze zwölf und 13 sprangen für Stephan Hartung (21:06) und Konrad Frücht (21:07) in der Klasse U 16 im Rennen über 3800 Meter heraus.

Quelle: RP