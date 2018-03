später lesen Erkelenz Aussegnungshalle wird eingesegnet FOTO: spe (Archiv) FOTO: spe (Archiv) 2018-03-21T18:16+0100 2018-03-22T00:00+0100

Nachdem die Aussegnungshalle auf dem Friedhof in Borschemich vollständig fertiggestellt ist, soll diese am Freitag, 23. März, eingesegnet werden, kündigt die Dorfgemeinschaft an.

