Erkelenz: Erkelenz investiert in Sportstätten

In Schwanenberg wird das Sportangebot weiter aufgewertet. Der Bauausschuss der Stadt Erkelenz hat einstimmig entschieden, die Turnhalle um eine Gymnastikhalle sowie um Geräteräume für den TV und SV Schwanenberg zu erweitern. Eine Sanierung der vorhandenen Umkleideräume wird damit verbunden. Spätestens im Herbst nächsten Jahres soll diese Baumaßnahme beendet sein.

Über den Beschluss zum städtischen Haushalt für dieses Jahr hatten die Politiker das Projekt bereits im Dezember angekündigt. Jetzt stimmten sie der Detailplanung des Hochbauamtes zu. Vorgesehen sind Kosten in Höhe von 427.000 Euro, die Neubau, Umbau und Arbeiten an den Außenanlagen umfassen. Der TV Schwanenberg beteiligt sich nach Auskunft der Stadtverwaltung mit 50.000 Euro.

Die Turnhalle in Schwanenberg ist eine der ältesten im Erkelenzer Stadtgebiet. Sie stammt aus dem Jahr 1957. Dass deren Umkleiden und der Sanitärbereich saniert werden müssen, hatte für die Stadtverwaltung schon länger festgestanden. "Diese befinden sich in einem mangelhaften Zustand und sind noch im Originalzustand von 1957", berichtete Hochbauamtsleiter Martin Fauck im Bauausschuss. "Es besteht absoluter Sanierungsbedarf." Weil für Erkelenz zugleich allerdings auch Bedarf an weiteren Hallenkapazitäten besteht, soll die Turnhalle um eine Gymnastikhalle ergänzt werden. Fauck machte die Notwendigkeit anhand kleiner Beschreibungen deutlich: "Beim TV Schwanenberg stapeln sich die Turngeräte im wahrsten Sinne des Wortes in einem Abstellraum, und dem SV Schwanenberg steht für seine Fußball-Ausrüstung nur ein Container zur Verfügung."

Geplant hat Hochbauamtsleiter Fauck eine neue Gymnastikhalle mit der Standardabmessung von elf mal zwölf Metern und einer Höhe von etwas mehr als vier Metern, die an die Turnhalle angesetzt wird. Zum Sportplatz hin öffnet sich die Halle mit einer großzügigen Verglasung. Vorgesehen ist ein Schwingboden mit PVC-Belag und eine Deckenstrahlheizung. Nach Abschluss der Arbeiten stehen den Sportlern zudem ein neuer Geräteraum zur Verfügung sowie ein zweiter, der sich vom SV Schwanenberg von außen öffnen lässt. Des Weiteren wird es vier Umkleideräume, eine Lehrerumkleide sowie zwei Dusch- und Waschräume geben. Eine Herren- und eine Damentoilette, die rollstuhlgerecht sein werden, gehören ebenfalls zum Raumprogramm.

"Die Planungen wurden mehrfach und eingehend mit dem TV Schwanenberg und der Grundschule als Nutzer sowie dem Behindertenbeauftragten der Stadt Erkelenz abgestimmt und finden nunmehr einhellige Zustimmung", berichtete Martin Fauck im Bauausschuss, bevor der dem Bauvorhaben in eigener Zuständigkeit sein einstimmiges Okay gab. Der Baubeginn soll noch in der ersten Jahreshälfte erfolgen. Die Bauzeit soll etwa ein Jahr betragen.

