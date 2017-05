später lesen Erkelenz Geänderte Verkehrsführung für den Fahrradfrühling 2017-05-03T19:16+0200 2017-05-04T00:00+0200

Wegen des Erkelenzer Fahrradfrühlings und der Erkelenzer Grillmeisterschaft am Sonntag, 7. Mai, wird in der Innenstadt die Verkehrsführung geändert. Gesperrt sind an dem Tag ab 8 Uhr Kölner Straße, H.-J.-Gormanns-Straße zwischen Schwatte Jräet und Kölner Tor, Tenholter Straße zwischen Atelierstraße und Kölner Straße, Ostpromenade zwischen Ausfahrt Parkdeck und Kirchstraße sowie der Marktparkplatz. Als Anliegerstraßen werden ausgewiesen: Südpromenade (ab Einmündung Wilhelmstraße), Aachener Straße (ab Einmündung Westpromenade/Wilhelmstraße), Brückstraße (ab Kreisverkehr Nordpromenade), Ostpromenade (ab Kreisverkehr Nordpromenade), H.-J.-Gormanns-Straße (bis zur Schwatte Jräet) und Tenholter Straße (bis Einmündung Atelierstraße). Radverkehr ist in allen Straßen zulässig. Bereits am Samstag, 6. Mai, sind die Parkbuchten auf der Kölner Straße gesperrt.