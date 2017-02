Geldern: Berufskolleg Kleve: Sozialmanagement geht an den Start

Berufskolleg Kleve: Sozialmanagement geht an den Start

Das Berufskolleg Kleve bietet ab August erneut einen Aufbaubildungsgang zum Sozialmanager an. Zielgruppe sind berufstätige Erwachsene aus dem sozialen und pflegerischen Bereich mit mindestens dreijähriger Berufspraxis, die sich in einer Leitungsposition befinden oder sich hierfür fit machen wollen. Der Unterricht erfolgt berufsbegleitend jeweils dienstags- und donnerstagabends und dauert 1,5 Jahre. Unterrichtet werden vor allem betriebswirtschaftliche Inhalte (Unternehmens- und Arbeitsrecht, Rechnungswesen, Marketing), Grundlagen der Personalentwicklung (Kommunikation, Führungskonzepte, Personalmanagement), Sozialrecht, Sozialpolitik und EDV.

Dazu kommen mehrere Exkursionen zu Arbeitgebern und Verbänden der Region. Die Teilnahme ist kostenfrei und kann gegebenenfalls durch den Arbeitgeber unterstützt werden. Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeugnissen können bis Anfang März an das Berufskolleg Kleve, Felix-Roeloffs-Straße 7 in 47533 Kleve, an Bildungsgangleiter Manfred Küper gerichtet werden. Über die Vergabe der zur Verfügung stehenden Plätze werden alle Bewerber im April informiert.

Quelle: RP