Wachtendonk Eschen an Niers und Nette müssen gefällt werden 2017-02-19

Wie die Wachtendonker Gemeindeverwaltung informiert, müssen bis Ende Februar Eschen am Zusammenfluss von Niers und Nette entfernt werden, um die Verkehrssicherung zu gewährleisten. Grund ist das sogenannte Eschentriebsterben. Es handelt sich um eine durch einen Pilz verursachte Krankheit. Leider gebe es keine Möglichkeit, den Befall aufzuhalten oder zu kurieren. Die ersten Anzeichen des Eschentriebsterbens zeigen sich an den äußeren Trieben. Diese beginnen kurz nach dem Austreiben bereits zu welken, bis nur eine geringe Notbelaubung übrig bleibt und die Bäume am Ende absterben.