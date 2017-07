später lesen Kerken Kerken sieht keinen Bedarf für Mitfahrerbänke 2017-07-04T17:27+0200 2017-07-05T00:00+0200

Sollen in Zukunft auch im Bereich der Gemeinde Kerken Mitfahrerbänke Autofahrer dazu einladen, die dort Wartenden mitzunehmen? Die BVK hat vorgeschlagen, diese Idee, die in Rheurdt, Alpen und Wachtendonk bereits umgesetzt ist, in Kerken zu übernehmen. Aus Sicht der Verwaltung gibt es dafür keinen Bedarf, zudem ungeklärte Fragen wie Sicherheitsaspekte. Bürgermeister Dirk Möcking schlägt dem Rat für seine Sitzung am Mittwoch, 12. Juli (17 Uhr, Michael-Buyx-Haus), vor, den Antrag abzulehnen. Ein weiterer Vorschlag der BVK ist, Bänke mit einer Notfallnummer zu markieren, damit im Fall eines Notrufs klar ist, wohin der Rettungswagen fahren muss.