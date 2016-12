später lesen Geldern Serie setzt sich fort: Wieder Kisten-Klau aus Gärtnerei Teilen

Erneut haben Diebe tausende Klapp-Pfand-Kisten aus einem landwirtschaftlichen Betrieb gestohlen. Diesmal traf es einen Gemüsebauern in Walbeck. Die Täter kamen in der Nacht zu Dienstag auf das Gelände an der Straße "Damm" und räumten neun Paletten mit dort gelagerten, zusammengeklappten Pfand-Kisten ab, in denen Gemüse im Handel transportiert und verkauft wird. Sie erbeuteten über 4000 Kisten, die insgesamt einen Pfandwert von rund 15.000 Euro besitzen. Die Holzpaletten ließen sie zurück.