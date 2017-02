Geldern: Stadt schafft Elektro-Autos an

Die Stadt Geldern hat in ihrem Fuhrpark drei E-Bikes in Betrieb, die die Mitarbeiter im Rathaus für dienstliche Fahrten nutzen können. Bald will sie auch noch drei der "normalen" Wagen im Bestand durch Elektroautos ersetzen.

Die Anschaffung soll rund 60.000 Euro kosten, wovon aus Bundesmitteln fast 30.000 Euro übernommen werden. Der Stadtrat muss den Kauf der Wagen noch auf den Weg bringen, indem er die Mittel dafür freigibt. Die Elektroautos sollen dann mit geringerem CO2-Ausstoß einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und auch weniger laufende Kosten verursachen.

Was noch fehlt, ist die Infrastruktur am Rathaus: An zwei Parkplätzen werden Strom-Ladestationen gebaut. "Für die Testphase haben wir das mit einem Provisorium bewältigt. Nun werden Ladesäulen direkt am Standort aufgebaut, so dass die Fahrzeuge über Nacht und auch zwischendurch geladen werden können", erläutert Frank Hackstein, Leiter des Tiefbauamtes.

In einer Testphase hatten Verwaltungsmitarbeiter Autos verschiedener Größen und Hersteller probegefahren. Man wolle, "dass die Kollegen die Fahrzeuge auch voller Überzeugung nutzen", so Bürgermeister Sven Kaiser. Die Stadt Geldern will bis zum Jahr 2020 rund 30 Prozent CO2 einsparen. Bis zum Jahr 2035 sollen es 60 Prozent sein.

