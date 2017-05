später lesen Geldern 100 Gießkannen für die Friedhöfe in Straelen 2017-05-02T17:27+0200 2017-05-03T00:00+0200

STRAELEN Die Rheinische Treuhandstelle für Dauergrabpflege GmbH Köln und die ihr angeschlossene Friedhofsgärtnerei Willi van de Stay in Straelen stellen den Bürgern auf den städtischen Friedhöfen kostenlos 100 Gießkannen zur Verfügung. Diese "Friedhofsgießkannen" - in unverwechselbarer violetter Farbe - werden auf die Wasserstellen der Friedhöfe am Ostwall, an der Bergstraße in Herongen und in Niederdorf verteilt. Neben der besonderen Farbe tragen diese auch die Aufschrift "Friedhofsgießkanne".