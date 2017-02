Issum: Wirbel um die beiden Wagen aus Veen

Die Chaos-Clique aus Veen war dabei, aber eine Gruppe fehlte tatsächlich, die zunächst auf der Issumer Zugliste stand: die "Promillejäger" aus der "Party-Hochburg" Veen. Die jecken Jungs und Mädels standen mit ihren Motiv-Wagen startklar auf dem Brandhorsthof, und liefen sich warm für ihren dritten närrischen Umzug. Am Veilchendienstag sollte es zum Rüseldensdagszug nach Issum gehen. Doch daraus wurde nichts. Zwei Stunden, bevor dort der Lindwurm begann, erreichten die feierbiestigen Promillejäger die ernüchternde Nachricht, dass es nichts wird mit ihrem Ausflug in den Kreis Kleve. Die Absage kam kurz nach zwölf. Aus heiterem Himmel. Party-Hochburg nahmen die jungen Leute wörtlich, bauten eine rollende Feierlocation mit Musik-Boxen, bunter Lightshow, Nebelmaschine und silberfarbener Disco-Scheibe auf einen bäuerlichen Heuwagen. Die Maße der mobilen Disco waren beachtlich: 3,30 Meter breit, 4,40 Meter hoch und inklusive kraftvollem Traktor davor mit gut 17 Metern Länge ein Megaliner.

Der wurde gestern wegen seiner Maße von den Issumer Offiziellen kurzfristig aus dem Rennen genommen. Dabei war in der vorigen Wochen, als der Wagen-TÜV aus Issum auf dem Brandhorsthof die Lage inspizierte, noch ein unzweideutiges Go gekommen, erzählt Beatrix Keisers, die am Steuer des Traktors den Party-Koloss beim Veener Zooch mühelos um die enge Schikane am Haus Dorfstraße 66 herummanövriert hatte.

Dass nun alles anders sein sollte, traf die Promillejäger wie ein Keulenschlag. Die jungen Leute überlegen nun, den Ordnungshütern eine entsprechende Rechnung ins Issumer Rathaus zu schicken und Wiedergutmachung zu verlangen.

(bp)