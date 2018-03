Bombe in der Gocher Innenstadt gefunden

Entschärfung am Nachmittag

In Goch ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe soll gegen 17.30 Uhr entschärft werden.

Die englische Fliegerbombe wurde auf einem Grundstück zwischen Emmericher Weg und Pfalzdorfer Straße in der Gocher Innenstadt gefunden, wie die Stadt mitteilt. Der Blindgänger hat ein Gewicht von 250 Kilogramm. Die Bombe soll heute um 17.30 Uhr durch den Kampfmittelräumdienst entschärft werden. Nach der Entschärfung, voraussichtlich etwa zwischen 18 und 18.30 Uhr, heulen die Sirenen in Goch für eine Minute, dies ist die Entwarnung.



Der Gefahrenbereich ist in zwei Zonen eingeteilt worden. Die Zone 1 hat einen Radius von 250 Metern um den Fundort. Sie liegt zwischen der Klever Straße und dem Hunsberg. Die Zone 1 muss bis spätestens 16.30 Uhr vollständig geräumt sein. Betroffen ist auch der Bahnverkehr.

Menschen in Zone 2 sollen in den Häusern bleiben

Die Zone 2 hat einen Radius von 500 Metern um den Fundort. Betroffen ist die Gocher Innenstadt im Norden bis zur Höhe des Nähr Engel-Firmengeländes, im Westen bis zur Feldstraße, im Osten bis zur Moyländer Straße und im Süden bis zur ehemaligen Liebfrauenkirche.

Die Bevölkerung innerhalb der Zone 2 ist aufgerufen, ab spätestens 16.30 Uhr die Häuser nicht mehr zu verlassen, sich wenn möglich im Keller oder zumindest in einem dem Fundort abgewandten Raum aufzuhalten. Die Stadt weist darauf hin, dass der Aufenthalt im Freien während der Entschärfung weder in Zone 1 noch in Zone 2 gestattet ist.



Ordnungsamt, Polizei und Feuerwehr sind vor Ort und achten auf die Einhaltung der Vorschriften. Mit Lautsprecherdurchsagen wird zusätzlich informiert. Eine Kartendarstellung mit den zwei Gefahrenzonen ist im Internet bei www.goch.de eingestellt. Informationen gibt es auch beim Ordnungsamt der Stadt Goch, Telefon 0 28 23 / 320-222.



