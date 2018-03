Am Montagnachmittag, 6. März 2018, wurde die Feuerwehr zu einer Tierrettung in Goch gerufen.



Ein Angelhaken hatte sich samt Schnur in den Hals einer Gans bebohrt.





Ein Angelhaken hatte sich samt Schnur in den Hals einer Gans bebohrt. Am Montagnachmittag, 6. März 2018, wurde die Feuerwehr zu einer Tierrettung in Goch gerufen.Ein Angelhaken hatte sich samt Schnur in den Hals einer Gans bebohrt. weniger