Brüder bei Explosion in Gocher Garage lebensgefährlich verletzt

Mitten in der Nacht sind bei einer Explosion in einer Garage zwei Brüder lebensgefährlich verletzt worden. Bei geschlossenem Tor brach ein Feuer aus.

Die 27 und 34 Jahre alten Männer hatten in der Nacht zu Freitag gegen 2.45 Uhr an Motorrollern gearbeitet, als es zu einer Verpuffung oder Explosion kam. Daraufhin entstand in der verschlossenen Garage im Bereich Hinter der Mauer/ Frauenstraße ein Feuer.

Wie die Polizei weiter mitteilte, handelt es sich wahrscheinlich um einen "tragischen Unglücksfall". Die Ursache dafür war zunächst unklar. Die Verletzten wurden in Spezialkliniken gebracht.

Die Kriminalpolizei ermittelt.

(sef/lnw)