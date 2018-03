später lesen Hilden Endspurt bei "Ostern für alle" FOTO: rotarier FOTO: rotarier 2018-03-20T18:37+0100 2018-03-21T00:00+0100

Hilden (RP) Einige Spenden sind - siehe Foto - schon zusammengekommen, aber bis Freitag, 23. März, sammelt der Rotary Club Hilden/Haan noch Ostergeschenke für die Kinder der Tafeln in Hilden, Haan und Erkrath. Denn über die Tafeln werden nicht nur Erwachsene, sondern auch rund 700 Kinder in den Städten betreut. Um ihnen zum Osterfest eine Freude zu bereiten, bitten die Rotarier um Spielsachen, Süßigkeiten oder Bücher. Für Hilden nehmen folgende Geschäfte die Spenden an: Optik Lindemann (Mittelstraße), Hörgeräte Schirner (Warringtonplatz), Sanitätshaus Vital (Schulstraße), Schwanen-Apotheke (Schwanenstraße) und Fabricius-Apotheke (Richrather Straße).