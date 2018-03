Kreis Mettmann: Karten für Messe "Cake & Bake" zu gewinnen

Mit der Beilage "Frühlingszauber" hat die RP bei ihren Lesern gestern die Vorfreude auf sonnige Tage geweckt. In dieser Beilage sind bei einem Gewinnspiel fünf mal zwei Eintrittskarten für die Essener Messe "Cake & Bake Germany" zu gewinnen.

Sie bietet am 5. und 6. Mai alles rund ums Backen und das Zubehör. Für dieses Gewinnspiel wurde jedoch leider eine falsche E-Mail-Adresse gedruckt. Hier die richtige: Wer an dem Gewinnspiel teilnehmen will, sendet eine E-Mail mit Stichwort "Cake & Bake 2018", Name, Adresse unt Telefonnummer an nina.strauch@rheinische-post.de

Einsendeschluss ist der 26. März. Die Gewinner werden benachrichtigt. Wir wünschen viel Glück.

Quelle: RP