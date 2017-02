später lesen Hückelhoven Lauras Stern glänzt - trotz einiger Längen FOTO: Jürgen Laaser FOTO: Jürgen Laaser 2017-02-22T18:47+0100 2017-02-23T00:00+0100

Am vergangenen Sonntag lockte das Musical "Lauras Stern" - nach dem beliebten Kinderbuch von Klaus Baumgart - viele Familien in die Aula Hückelhoven. Lauras Bruder Tommy fehlt jedoch in der Inszenierung. Von Willi Spichartz