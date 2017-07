Hückelhoven: Scheunendach steht vollständig in Flammen

Scheunendach steht vollständig in Flammen

60 Wehrleute waren am Montagabend an der Ventstraße im Einsatz. Eine Feuerwehrfrau wurde dabei verletzt, die Bewohner sind wohlauf.

Andreas Speen (spe) leitet die Redaktion der Rheinischen Post in Erkelenz.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

In Ratheim ist am Montagabend das Dach einer Scheune abgebrannt. Gegen 20 Uhr hatte die Mieterin des vorgelagerten Wohnhauses das Feuer festgestellt, sich und ihre Kinder in Sicherheit gebracht sowie die Feuerwehr alarmiert.

Die ausgerückten 60 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Hückelhoven waren mit dem Löschen bis 22.50 Uhr beschäftigt, konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Dass die Statik der Scheune noch geprüft werden muss, teilte die Polizei gestern mit. Deren Ermittler waren da ebenfalls noch vor Ort, um die Ursache des Feuers zu ermitteln.

Im Einsatz an der Vennstraße waren der Löschzug 1 und 2 aus Hückelhoven mit der Drehleiter und zusätzlich die Löschgruppe Hilfarth sowie Polizei, Notarzt und zwei Rettungswagen. Von den Bewohnern wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand verletzt, wohl aber eine Feuerwehrfrau.

(spe)