HÜckeswagen: Es gibt noch freie Plätze beim Ferienspaß

Für die Ferienspaßaktionen in Hückeswagen haben sich nach dem offiziellen Anmeldestart Anfang voriger Woche bereits 121 Teilnehmer angemeldet.

Das teilte gestern Mario Moritz von der Stadtverwaltung mit, der den Ferienspaß in Hückeswagen zusammen mit Michaela Uppmann organisiert. In der Nacht zum 26. Juni waren sämtliche Angebote in Hückeswagen und den anderen oberbergischen Kommunen freigeschaltet worden, drei Minuten später war das erste Kind für eine Ferienspaßaktion angemeldet.

Moritz: "Wir sind froh, dass viele Vereine und Institutionen den Ferienspaß mitgestalten und so immer wieder neue Angebote hinzukommen, wie beispielsweise das Stand up Paddling oder der Ausflug zur ,Laser-Zone' in Essen." Einige Angebote sind bereits ausgebucht, es gibt aber auch noch eine Menge freie Veranstaltungen. Besonders die Angebote für die Jugendlichen könnten nach Ansicht Moritz' noch besser genutzt werden. www.hueckeswagen.de

(np)