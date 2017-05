später lesen Hückeswagen Kochen und Backen für und mit Behinderten 2017-05-03T18:17+0200 2017-05-04T00:00+0200

Der Verein "Mittendrin - Menschen mit Behinderung in Hückeswagen" bietet wieder Koch-und Backkurse an. Am kommenden Samstag, 6. Mai, 10.30 bis 15.30 Uhr, kochen und backen behinderte Menschen in der Erich-Kästner-Schule, Nordstraße 2 (Eingang unterer Schulhof, Schulküche); weitere Termine sind der 7. Oktober und 25. November (Weihnachtsbäckerei).

