Hückeswagen: Sophie und Linus regieren das närrische Volk

Bei der Kolping-Kindertanzparty hatten die kleinen Jecken das Kolpinghaus fest im Griff. Sie feierten mit Polonaise und vielen Spielen. Von Wolfgang Weitzdörfer

Einen echten bergischen Jecken hält kein Schmuddelwetter ab, wenn es ums Feiern geht - schon gar nicht, wenn es ein neues Prinzenpaar zu küren gibt. Entsprechend voll war es gestern im Kolpinghaus, als es hieß: "Kindertanzparty Alaaf!" 100 kleine und nicht mehr ganz so kleine Jecken waren in einfallsreichen und knallbunten Kostümen mit und ohne Eltern gekommen, um stilecht und bestens gelaunt die heiße Phase der "jecken Zick en Heukeshowwen" einzuläuten, die traditionell mit dem Kinder-Rosenmontagszug "Rä-Te-Ma-Teng" ihren Abschluss finden wird.

Die Stimmung war bestens. Da tummelten sich bunte Clowns mit roter Nase und Perücke neben Samurais, Schlümpfen, Schildkröten und Cowboys, Indianern und Prinzessinnen - und alle schlossen sich der großen Polonaise an, die von Kai Schibisch, einem der fünf Moderatoren, lautstark ausgerufen wurde. "Jetzt geht's los" hallte es aus den Boxen - dabei war es schon mit dem umjubelten Auftritt des Kindertanzcorps von Blau-Weiß-Neye losgegangen. Zwei Tänze hatten die jungen Tänzer flott aufs Parkett gelegt. Kinderclown "Oh Larry" hatte ein paar Startschwierigkeiten: "Wie sagt man hier? Mahlzeit? Helau? Oder doch eher Alaaf?" Das junge Publikum musste nicht lange überlegen und brüllte bei "Helau" lautstark "Buuuhh!!", nur um dann in ein vielstimmiges "Hückeswagen Alaaf" einzustimmen. "Oh Larry" bastelte nicht nur eine Giraffe aus mehreren Luftballons, sondern zauberte auch kleine, größere und riesige Seifenblasen. Die waren zerbrechlich, sorgten aber für große Begeisterung. Auch mit Hula-Hoop-Reifen, sich spontan vermehrenden Luftballons und akrobatischer Tellerjonglage punktete der Kinderclown.

Den größten Applaus bekam allerdings die kleine Jule, als sie sechs Teller unfallfrei jonglierte. Worauf alle warteten, war die Wahl des neuen Kinderprinzenpaares. Einen kleinen Vorgeschmack, wie viel Spaß man als kleiner Jeckenprinz haben wird, wurde bei der Verabschiedung des letztjährigen Prinzenpaares klar. Das teilte mit, dass die "Galasitzung echt geil" und das "Mitfahren beim Zug total toll" gewesen sei. Da war es kein Wunder, dass sich gleich zehn zehnjährige Mädchen für die ehrenvolle Aufgabe bewarben.

Allerdings konnten nur drei die begehrte Krone ergattern, um dann den Wettbewerb untereinander auszumachen. Dazu mussten die Mädchen Karnevalslieder singen, Apfelsinen möglichst schnell schälen oder einen Hindernislauf durchs Publikum absolvieren. Bei den Jungs war die Resonanz überschaubarer - zwei zehnjährige Kandidaten wollten Prinz werden und duellierten sich im Luftballonaufpumpen, in einem Quiz und beim Aufbau einer möglichst langen Polonaise. Sophie Dirschka und Linus Karthaus setzten sich durch. "Das freut uns sehr, dass es dieses Mal wieder ein echtes Kolping-Kinderprinzenpaar gibt", sagte Tobias Bosbach von der Kolpingsfamilie. Auch die neuen Hochwohlgeborenen waren glücklich. "Ich freue mich schon sehr auf den Zug am Montag", sagte Sophie, die direkt nach ihrer Wahl sehr aufgeregt war. Linus ging es ähnlich, auch wenn es in seiner Familie schon einmal einen Kinderprinzen gab: "Mein Bruder Elias war vor drei Jahren Prinz", sagte er.

Quelle: RP