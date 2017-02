später lesen Hückeswagen Wilfried Brüning über "Wege aus der Brüllfalle" 2017-02-28T17:57+0100 2017-03-01T00:00+0100

Wilfried Brüning reist Mitte März wieder durch Oberberg, denn das Kreisjugendamt hat den Medienpädagogen und Regisseur erneut als Referent auch für einen Elternabend in Hückeswagen eingeladen. Am Mittwoch, 15. März, spricht er im Forum zum Thema "Zimmer aufräumen, Hausaufgaben machen, nicht zu lange vor dem Fernseher sitzen: Was sollen Eltern tun, wenn Kinder nach mehrfacher Aufforderung immer noch nicht reagieren?". Diese Frage will Brüning mit seinem Film "Wege aus der Brüllfalle" beantworten.