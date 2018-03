Gemeinde Grefrath: Fruhen verzichtet auf Kandidatur

Tönisvorsterin will sich beim CDU-Kreisparteitag nicht zur Wahl stellen.

Überraschung im Vorfeld des CDU-Kreisparteitages am kommenden Samstag, 10. März, ab 9.30 Uhr in der Albert-Mooren-Halle in Oedt: Luise Fruhen, die stellvertretendende Landrätin, hat ihre Kandidatur für den Kreisvorstand zurückgezogen. Damit verzichtet sie zugunsten einer jüngeren Kandidatin aus Viersen.

Die Viersener CDU hatte überraschend die Kandidatur der 33-jährigen Henriette Gehse angemeldet. Gehse, seit 2013 Mitglied der CDU, wurde im April 2017 in Viersen zu stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt. Auf der offiziellen Vorschlagsliste für den Kreisparteitag wird Luise Fruhen noch als Kandidatin aufgeführt. Ebenso wie die bisherigen Mitglieder Uwe Schummer (Bundestagsabgeordneter aus Willich) und Stefan Berger (Landtagsabgeordneter aus Schwalmtal). Für Michael Aach kandidiert der neue Fraktionsvorsitzende Peter Fischer (Kempen). Michael Aach, der inzwischen seit Januar neuer Vorstand der GWG Kreis Viersen ist, kandidiert als Schatzmeister. Der langjährige Schatzmeister Volker Müller aus Dülken hatte bereits beim vorigen CDU-Kreisparteitag seinen Rückzug angekündigt.

Um eine Kampfabstimmung zu verhindern, hat Luise Fruhen ihre Kandidatur zurückgenommen. Als stellvertretende Landrätin bleibt sie dem Kreisvorstand sowieso kooptiert, allerdings ohne Stimmrecht. Eigentlich hätte sie noch zwei Jahre weitermachen wollen, erklärte Fruhen gestern auf Nachfrage. Doch mit 19 Jahren im Kreisvorstand sei sie das "dienstälteste" Mitglied gewesen. Überall und auf allen Ebenen dränge jetzt eine neue Generation vor. Fruhen, die am 30. März 65 Jahre alt wird, findet das richtig so und macht Platz für eine jüngere Frau. Wofür Henriette Gehse stehe, wisse man noch nicht. Fruhens Verzicht bedeutet auch kein Rückzug auf Raten. Sie bleibe stellvertretende Landrätin und werde auch in der Kreis-CDU weiterhin aktiv bleiben.

Mit dem Verzicht von Fruhen ist die Wahl von Gehse noch nicht in trockenen Tüchern. Gestern warf die Viersenerin Anne Daniels, sie ist Vorsitzende der CDA im Kreis und bisher Beisitzerin im CDU-Kreisvorstand, ihren Hut in den Ring.

CDU-Kreisvorsitzender Marcus Optendrenk bedauert Fruhens Verzicht, freut sich aber zugleich, dass sie an vielen wichtigen Stellen im Kreis engagiert bleibe.

