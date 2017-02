später lesen Gemeinde Grefrath Unternehmer in Grefrath sind zum Frühstück geladen Teilen

Zum ersten Mal findet am morgigen Mittwoch, 15. Februar, in Grefrath ein so genanntes Unternehmerfrühstück statt. Dazu laden die Mittelstandsvereinigung der CDU (MIT) im Kreis Viersen und der Grefrather CDU-Ortsverein ein.

