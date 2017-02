Kempen: Vermisster Unfall-Hund tappte in Lebendfalle

Vermisster Unfall-Hund tappte in Lebendfalle

Nachdem ein kleiner Hund am vergangenen Freitag nach einem Unfall weggelaufen war, haben ihn Mitglieder eines Tierschutzvereins gefangen und der Mutter des Unfallopfers übergeben.

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 14 Uhr auf der Kempener Straße in Mülhausen. Eine Frau aus Grefrath kam mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie wurde schwer verletzt. In dem Wagen befand sich jedoch ein kleiner Hund, der vermutlich aus Schock aus dem Auto sprang und vor den Rettungskräften flüchtete.

Die Beamten konnten den Hund nicht einfangen, er lief in ein angrenzendes Waldstück. Neben zahlreichen Menschen aus der Nachbarschaft, suchten auch Mitglieder des Vereins "Notfelle Niederrhein e.V." nach dem kleinen Hund. Mit einer Falle konnte das Tier gesichert werden. "Er kam dann in unsere Obhut und wurde von der Mutter des Unfallopfers abgeholt", sagt eine Mitarbeiterin des Tierschutzsvereins.

Nach Informationen unserer Redaktion blieb der Hund unverletzt. Die Grefratherin wurde am Freitag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

