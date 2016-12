Kevelaer: Proktologische Ambulanz zieht Bilanz

Die medizinische Abteilung des Wilhelm-Anton-Hospitals, die sich mit den Erkrankungen des Enddarms beschäftigt, hat ihr Angebot erweitert und verzeichnet deutlich steigende Patientenzahlen. Künftig gibt es zwei Sprechstunden-Tage.

Die Patientenzahl hat sich im vergangenen Jahr verdoppelt, die Sprechzeiten wurden deutlich ausgeweitet. An mittlerweile zwei Tagen pro Woche stellen sich Patienten aus der Region und dem angrenzenden Ruhrgebiet in der proktologischen Ambulanz des Wilhelm-Anton-Hospitals in Goch vor.

Darmkrebs ist ein Diagnose- und Behandlungsschwerpunkt der Klinik. "Wir nutzen eine moderne Ultraschalltechnik im 3D-Verfahren", erläutert Prof. Dr. Patrick Verreet, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und speziellen Viszeralchirurgie am Wilhelm-Anton-Hospital. "Diese neue Diagnosemöglichkeit für den Beckenboden ersetzt eine aufwändige radiologische Untersuchung und ermöglicht eine individuell angepasste Behandlung."

Darüber hinaus werden in der Ambulanz alle gängigen proktologischen Krankheitsbilder wie Hämorrhoidalleiden, akute und chronische Fissuren, Analvenenthrombosen und Abszesse behandelt. Dazu kommen komplizierte Fistelbildungen, Entleerungsstörungen oder onkologische Enddarmerkrankungen. Die Beratung bei chronischen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder bei Kontinenzproblemen spielt ebenfalls eine große Rolle.

Seit Juli 2016 ist die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und spezielle Viszeralchirurgie am Wilhelm-Anton-Hospital auch zertifizierte Beratungsstelle der deutschen Kontinenz Gesellschaft. "Im Bereich der Stuhlinkontinenz stehen uns sämtliche diagnostische Möglichkeiten zur Verfügung", erläutert Verreet. Kontinenzberatung bedeutet dabei heute weit mehr als die Versorgung mit Einmalhosen. Von Darmspülungen über Analtampons, Beckenbodentraining, Lenkhilfen, mobile Toiletten bis zur Versorgung mit aufsaugenden Materialien gibt es eine große Auswahl an Hilfsmöglichkeiten. Auch operative Therapien wie die sakrale Nervenstimulation stehen heutzutage zur Verfügung. Durch persönliche Kontakte etwa zur koloproktologischen Klinik Berlin-Zehlendorf stehen dem Gocher Team in kniffligen Fragen einige der national renommiertesten Koloproktologen fachlich zur Seite.

Eine große Rolle bei der Erweiterung des Behandlungsspektrums der proktologischen Ambulanz spielt die Expertise der Gocher Mediziner. Mit seinen Oberärzten Dr. Jacek Witala, Drs. Henk Pietersen und Dr. Gerald Stratmann hat Verreet ein Team aus drei erfahrenen Proktologen zusammengestellt, Experten wie Kontinenzmanagerin Claudia Rühl ergänzen das Diagnose- und Therapiespektrum der Ambulanz. Neu im technisch-maschinellen Bereich sind außerdem ein Manometrie-Messgerät (Gerät zur Druckmessung Schließmuskel) und ein 3D-Sonograph Beckenbodendiagnostik.

Die Sprechzeiten sind dienstags und donnerstags zwischen 9 und 16 Uhr, eine Anmeldung ist erforderlich. Mit Schmerzen oder Blutungen können sich Patienten jederzeit vorstellen.

Quelle: RP