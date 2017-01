Polizei spricht von "sehr gefährlicher" Aktion. Trümmerteile beschädigen Pkw.

Knaller in einen Briefkasten zu werfen, beschreibt mancher als "Dummen-Jungen-Streich". Als "sehr gefährliche" Aktion bewertet die Klever Polizei aber eine solche Handlung, die sich am Dienstag gegen 21.20 Uhr in Bedburg-Hau an der Straße "Grüner Graben" ereignet hat.

Dort hatten Unbekannte Böller in einem Postkasten aus Plastik gezündet, der an der Wand eines ehemaligen Supermarktes angebracht war. Die Explosion, die mit einem gewaltigen Knall verbunden war, zertrümmerte den Briefkasten, schleuderte Plastikteile mehrere Meter weit - in 40 Meter Entfernung wurde ein dort geparkter Pkw beschädigt - und zerstörte Briefe, die in dem Kasten gelegen hatten.

In der Wohnung einer 42 Jahre alten Frau über dem ehemaligen Supermarkt ließ die Erschütterung Bücher aus einem Regal auf mittelalterliche Kelche fallen und zerstörte diese nach Angaben der Polizei. Zeugen löschten den ebenfalls durch die Böller-Zündung entstandenen Brand, sammelten die Briefsendungen ein und übergaben sie der alarmierten Polizei.

Zudem berichtete ein Beobachter, ein anderer, der Polizei noch nicht bekannter Zeuge habe gesehen, wie zwei Personen vom Tatort in Richtung "Alte Landstraße" geflüchtet seien. Diesen Zeugen suchen die Ermittler nun dringend. Weitere Hinweise zur Aufklärung der Tat nehmen die Beamten der Kriminalpolizei in Kleve entgegen, Telefon 02821 5040.

(dido)