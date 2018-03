Kleve-Materborn: Komödie "Hoartdroppe" begeistert das Publikum

Spielschar der KAB Materborn servierte in der Aula der Beuys-Gesamtschule einen herzerfrischenden Schwank.

Als Spielleiter Franz-Josef Bünis und der Vorsitzende der KAB-Spielschar Materborn, Edmund Raadts, den Darstellern als Anerkennung ein Blumenangebinde überreichten, hatten die Zuschauer ihren Dank schon mit einem kräftigen Schlussapplaus gezeigt. Die Theaterbesucher in der Aula der Joseph Beuys Gesamtschule in Kleve kamen bei den fünf Aufführungen des Schwankes "Hoartdroppe" voll auf ihre Kosten. Es durfte nicht nur, es musste gelacht werden.

Die Komödie strotzte vor Temperament und witzigen Einfällen. Dieses Lustspiel nach dem Stück "Herztropfen" von Emil Stürmer begeisterte nicht nur das Klever Publikum, sondern auch viele Gäste von auswärts. Es stimmte aber auch alles: Bühnenbild, Kostüme, Requisiten, Maskerade und nicht zuletzt die hervorragenden Leistungen der Laienspieler der Volksbühne.

Die Zuschauer fanden an der von Spielleiter Bünis - in Zusammenarbeit mit Kathrin Burger und Hans-Jürgen Liffers - ausdrucksvoll und lebendig in Szene gesetzten plattdeutschen Komödie genüsslichen Gefallen und bedankten sich bei den Bühnenakteuren Wilhelm-Jakob Knechten, Rositha Kramer, Helmut Lange, Hans-Jürgen Liffers, Nicole Pastoors und Petra Rinke mit lebhaftem Beifall.

Die Materborner Volksbühne versteht es immer wieder, eine Komödie zu dem zu machen, was sie auch sein sollte, nämlich herzerfrischend und lustig. Das Publikum spürte die ehrliche Begeisterung und natürliche Hingabe der Darsteller, war von Anfang an in prachtvoller Stimmung und wurde zu Beifallsstürmen und Sonderapplaus hingerissen.

Eine bühnengerechte Maskerade besorgte souverän Margret Sweeren, und als Souffleuse fungierte Angelika Berson. Eingeschlossen in diesen Applaus waren auch die Bühnentechniker, die wieder einmal für ein stilvoll und originelles Bühnenbild gesorgt hatten, und die vielen anderen Mithelfer im Hintergrund. Das Publikum erlebte drei Stunden Heiterkeit.

Für die Materborner Volksbühne mit "Herz und guter Laune" waren diese Aufführungen wieder ein großartiger Erfolg in ihrer 60-jährigen Vereinsgeschichte. Vorsitzender Edmund Raadts: "Unsere Theatergruppe feiert in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bühnenjubiläum. Unsere Volksbühne und auch unser Kinder- und Jugendtheater haben in diesen 60 Jahren über 170 000 Menschen Freude bereitet. Wir dürfen somit auf ein erfolgreiches Wirken zurückblicken. Darauf sind wir sehr stolz."

