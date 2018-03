Kleve: Musical-Wochenende in der Stadthalle

Musik, Tanz und schwungvolle Auftritte: Musical-Freunde kommen am Wochenende in Kleve gleich zweimal auf ihre Kosten. Sowohl am Freitag als auch am Samstag gastiert eine Show in der Klever Stadthalle. Und beide Produktionen versprechen beste Unterhaltung.

Los geht es am 2. März um 20 Uhr mit "Musical Highlights Volume 11". Die Höhepunkte aus 25 Jahren Musical-Geschichte werden dabei mit sechs Interpreten deutscher Musical-Produktionen und LED-Technik auf die Bühne gebracht. Es dürfte also bunt werden. Zu hören und sehen gibt es dann unter anderem Mamma Mia, Saturday Night Fever, Ich war noch niemals in New York, Sister Act, Starlight Express und Cats. Im Internet unter www.musical-highlights.com gibt es weitere Informationen zu den beteiligten Künstlern und deren Deutschland-Tour. Tickets zum Preis von 39,90 bis 49,90 Euro sind beim Bürgerbüro, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter der Telefonnummer 0180 6050400 und im Internet unter www.adticket.de oder www.eventim.de erhältlich.

Rockig wird es dann am 3. März, wenn "Tina - The Rock Legend" in die Stadthalle kommt. Erzählt wird in dem Stück die Erfolgsgeschichte der Rock-Legende Tina Turner: Von den Anfängen der jungen Anna Mae Bullock in den späten 1950ern, über die turbulente Zeit mit Ike Turner in den 60ern und 70ern bis hin zu ihrem kometenhaften Aufstieg als Solokünstlerin in den 80ern und 90ern. "Tina" zeigt die wichtigsten Stationen aus dem Leben von Tina Turner in einer Multimedia-Show mit Liebe zum Detail. Tess "Dynamite" Smith tritt in die Fußstapfen der Rocklegende und steht zusammen mit einer Reihe von Musikern, Schauspielern und Tänzerinnen auf der Bühne.

Tickets ab 39,90 Euro sind erhältlich in der Stadthalle, bei WVW Lennestadt, im Reisebüro Jaensch, an allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Internet unter der Adresse www.tinadasmusical.de und am 3. März ab 18.30 Uhr an der Abendkasse. Mehr Informationen auch unter der Telefonnummer 0365 5481830.

