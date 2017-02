später lesen Kleve "The Amazons" kommen aus UK in die Pop Bar Teilen

2017-02-12T17:08+0100 2017-02-13T00:00+0100

Die Band "The Amazons" spielt am Freitag, 24. Februar, in der Haldern Pop Bar. Die Gruppe aus dem britischen Reading machten erstmals mit ihrem Demo "Something in the water" auf sich aufmerksam und lösten damit prompt sowas wie einen kleinen Hype aus. 2015 durfte sie gleich mal als Support Act mit The Kooks auf Tour gehen. Rage Against The Machine, Nirvana oder Led Zeppelin nennen die vier Anfang 20-jährigen Briten Thomson, Chris, Eliott und Joe als ihre maßgebenden Einflüsse, und so mutet auch ihre Musik recht heavy und laut an. Soeben spielten The Amazons noch in London, jetzt kommen sie zum ersten mal nach Deutschland. Das Konzert beginnt um 21 Uhr in der Bar an der Lindenstraße 1 b in Rees-Haldern. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei.