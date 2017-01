Köln-Porz: Bombenfund auf ehemaligem Kasernengelände

In Köln-Porz/Westhoven ist auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne Brasseur am Donnerstag bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Sie muss noch heute vor Ort entschärft werden.

Der 125 Kilogramm schwere Blindgänger liegt auf einer Baustelle südlich der Kölner Straße und östlich der Straße In der Westhovener Aue. Die US-amerikanische Bombe verfügt über einen intakten Zünder.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf hat den Evakuierungsradius auf rund 500 Meter festgelegt. Innerhalb der Sperrzone liegen vor allem die Freiflächen der Westhovener Aue in Richtung Rhein und einige Häuser am westlichen Rand des Stadtteils Westhoven.

Rund 200 Bewohner betroffen

Voraussichtlich sind nicht mehr als rund 200 Anwohner sind von der Evakuierung um den Fundort betroffen. Für sie wurde eine Aufenthaltsmöglichkeit in der Förderschule Berliner Straße 36 in Porz-Westhoven eingerichtet. Die an der Porzer Ringstraße liegende Landesklinik befindet sich außerhalb des Evakuierungsradiuses.

Nach derzeitigem Zeitplan könnte die Entschärfung des Blindgängers gegen 14.30 Uhr beginnen. Etwa 30 Minuten vorher wird der Betrieb der Linie 7 der Kölner Verkehrs-Betriebe unterbrochen und etwa 15 Minuten vor der Entschärfung der Verkehr auf der Kölner Straße durch die Polizei Köln angehalten.

Das Ordnungsamt der Stadt Köln ist vor Ort und gegen 13.30 Uhr mit den Absperrungen von kleineren Seitenstraßen, den Freiflächen der Aue und den Evakuierungen von Wohnhäusern beginnen. Fußgänger und Radfahrer werden gebeten, diesen Bereich zu meiden.

Den genauen Zeitplan für die Bombenentschärfung will die Stadt in Kürze vorlegen.

