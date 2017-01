In Köln sind am Samstagabend, 21. Januar 2017, Miss und Mister NRW gewählt worden: Den Sieg holten Sarah Elzanowski (25) aus Rechtenbach und Maik Geilenbrügge (23) aus Sprockhövel. weniger

In der Jury saßen unter anderem Let's Dance Chef-Juror Joachim Llambi und Miss Germany 2016 Lena Bröder (li.).

Die Teilnehmer mussten sich in zwei Durschgängen präsentieren: zunächst in Abendmode, dann die Frauen in Bademode und die Herren mit Jeans und freien Oberkörper.