Nach einem Streit an der Sternstraße eskalierte die Situation. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.

Gleich drei Männer verletzte ein 18 Jahre alter Krefelder am Samstag durch Messerstiche schwer - einen davon lebensgefährlich. Dem 18-Jährigen wird versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl. Der junge Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft, teilte die Polizei gestern mit.

Gegen fünf Uhr morgens waren mehrere Personen vor einem Lokal an der Sternstraße in Streit geraten. Nachdem die Gäste die Gaststätte nach Ladenschluss verlassen hatten, kam es auf der Straße zunächst zu verbalen Auseinanderandersetzungen. Dem hitzigen Wortgefecht folgte alsbald ein körperliches Aufeinandertreffen von mindestens sechs Personen. Dabei verletzte der 18-jährige Tatverdächtige einen Mann (27 Jahre alt) aus Krefeld lebensgefährlich, zwei weitere Krefelder (15 und 21 Jahre alt) schwer. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Lebensgefahr, so die Polizei gestern, bestehe mittlerweile nicht mehr. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen fest. Der Haftrichter erließ auf Antrag einen Haftbefehl.

(sti)