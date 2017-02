Die Polizei Krefeld ist am Mittwoch im Rahmen eines Sondereinsatzes in ganz Krefeld gegen Wohnungseinbrecher vorgegangen. Zwei Männer konnten festgenommen werden.

Zwischen 13 und 21 Uhr ging die Polizei nach eigenen Angaben in ausgesuchten Stadtteilen gezielt gegen Wohnungseinbrecher vor. Einsatzbereiche waren insbesondere die Innenstadt und die Stadtteile Fischeln, Traar, Verberg, Uerdingen, Gartenstadt, Oppum, Bockum, Hüls, Inrath und Kliedbruch.

Die Zivilpolizisten hielten dabei Ausschau nach verdächtigen Personen und Fahrzeugen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte Die Beobachtungen und Feststellungen vor Ort sollen laut Polizeiangaben als Erkenntnisse in die weitere Bekämpfung des Wohnungseinbruchs in Krefeld einfließen.

Zwei Männer wurden festgenommen

Im Rahmen des Sondereinsatzes kontrollierte die Polizei zudem die Personalien verdächtiger Personen: Bei einer dieser Personenkontrollen ging den Beamten ein 37-jähriger Mann ins Netz, gegen den ein Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorlag. Die Polizei nahm den Mann fest und brachte ihn in die Justizvollzugsanstalt.

Des Weiteren nahm die Polizei während ihres Sondereinsatzes einen 19-jährigen Mann über Nacht in Gewahrsam, weil er volltrunken auf dem Platz-der-Widervereinigung randalierte.

Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Während ihres Sondereinsatzes wurde die Polizei über einen Einbruch an der Peter-Lauten-Straße informiert. Dort verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Der Mann soll Bargeld entwendet haben und flüchtete unerkannt.

Hinweise zu diesem Einbruch erbittet die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(ots)