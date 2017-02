Krefeld: Die Wechseljahre-Beraterin

Janet Bolz ist zertifizierte Wechseljahreberaterin und damit eine von rund 15 Expertinnen im gesamten Bundesgebiet. Von Bärbel Kleinelsen

Es gibt Themen, mit denen beschäftigt sich frau nur, wenn es gar nicht anders geht. Die Wechseljahre sind so ein Thema, das lieber um- als angegangen wird. Sie erinnern an Schweißausbrüche, Stimmungsschwankungen und Fettpölsterchen an der falschen Stelle. Midlife-Krise, wie die Lebensmitte bei Männern oft genannt wird, klingt da doch irgendwie besser, ist sie doch häufig verbunden mit schnittigen Autos, extremen Sportarten oder deutlich jüngeren Partnerinnen.

Kommt frau in die Wechseljahre wird sie mit der Endlichkeit ihres Lebens konfrontiert. Fragen gehen ihr durch den Kopf. Wie verändert sich mein Körper? Was kann ich tun, damit ich mich besser fühle? Aber auch: Kann das jetzt schon alles gewesen sein? In solchen Situationen ist es gut, eine Gesprächspartnerin zu haben, die sich mit diesem Thema auskennt. Janet Bolz ist so jemand. Sie ist ausgebildete Wechseljahreberaterin und betreut die Region Krefeld, Kempen, Viersen, Düsseldorf bis nach Neuss. Regelmäßig gibt sie Kurse an den Volkshochschulen der Umgebung, so zum Beispiel am 14. März in Krefeld.

"Es ist nicht immer einfach, an die Frau zu kommen. Vielen ist es gar nicht bewusst, dass sie in den Wechseljahren sind, da ihr Blick allein der körperlichen Ebene gilt. Doch die Menopause ist nur ein kleiner Teil der Wechseljahre. Da gibt es noch viel Aufklärungsarbeit", sagt die 44-Jährige, die eine von rund 15 Wechseljahreberaterinnen in ganz Deutschland ist.

Einmal im Jahr treffen sich diese Beraterinnen für ein Wochenende zum Gedankenaustausch. "Ich bin mit meinen 44 Jahren dann das Küken. Die meisten Expertinnen sind deutlich über 50", sagt Janet Bolz und schmunzelt. Offen erzählt sie, dass sie trotz ihres Alters bereits eigene Erfahrungen mit dem heiklen Thema gemacht habe. "Bei mir gingen die Wechseljahre bereits mit 39 los. Das ist natürlich sehr früh. Aber es zeigt auch, wie unterschiedlich der Verlauf ist. Ich weiß inzwischen, dass es gut ist, auf die Signale seines Körpers zu hören und den Stress zu reduzieren. Die Beschäftigung mit dem Thema hat mich natürlich auch privat ein großes Stück weitergebracht."

"Tanz der Hormone" nennt die Wechseljahreberaterin das komplexe Zusammenspiel von Östrogen, Testosteron, Cholesterin, Adrenalin, Insulin und all den anderen biochemischen Botenstoffen, die sich im ausgeglichenen Zustand einem Tanz gleich im Takt bewegen und für gute Stimmung sorgen. Kommen sie in den Wechseljahren aus dem Takt, gilt es, ein Rezept zu finden, erneut Harmonie in den Tanz zu bringen.

"Allgemeingültige Regeln gibt es nicht. Die Rezepte sind so verschieden wie die Frauen, die zu mir kommen. Tut der einen Bewegung gut, übt die andere eine Sportart vielleicht zu extrem aus und übernimmt sich dadurch. Ist für eine andere Frau gesunde Ernährung richtig, wird sie für eine andere möglicherweise zu einem Stressfaktor, weil es ihr nicht jeden Tag gelingt, gesund zu essen, und sie dann ein schlechtes Gewissen hat. Man könnte also sagen, dass Gelassenheit Frauen in dieser Lebensphase gut tut. Mal drei gerade sein lassen, innehalten im Tagesablauf und sich fragen: Will ich das alles wirklich, was ich mir für heute vorgenommen habe? Häufig sind es nämlich Erwartungen anderer, die uns zum Handeln veranlassen", erklärt die Beraterin.

Janet Bolz geht mit gutem Beispiel voran. An diesem Morgen hat sie den Abfall noch nicht hinausgebracht und mittags wird die Mutter mit ihren zwei Töchtern auswärts essen gehen, da die Zeit zum Kochen fehlt. Soll sie sich deswegen schlecht fühlen? "Nein, wieso? Ich genieße die Zeit mit meinen Kindern bei einem entspannten Essen. Das ist doch was Schönes. Ich habe akzeptiert, dass mein Körper nicht mehr so leistungsfähig ist wie noch vor zehn Jahren und dass ich längere Erholungsphasen brauche. Die gönne ich mir jetzt. Und meine Mädels freuen sich auf eine leckere Pizza. Die gibt es ja schließlich auch nicht alle Tage." Glücksmomente sammeln, nennt die Beraterin ein solches Vorgehen.

In den Wechseljahren ändert sich für frau etwas - nicht immer offensichtlich, aber doch sehr oft. Häufig sind sich die Betroffenen des Wechsels gar nicht bewusst. Erst durch die Nachfragen der Beraterin realisieren sie, dass die neue Frisur, der Stilwechsel, das neue Hobby oder aber die Scheidung genau in diese Phase gefallen sind. "Es gibt Frauen, die zu mir kommen, die sind in ihrem Hamsterrad gefangen und suchen Hilfe bei der vielfältigen Belastung durch Familie, Freunde und Beruf, andere Frauen wiederum haben diese Phase bereits hinter sich gelassen und erhoffen sich Unterstützung auf ihrem neuen Weg", sagt Janet Bolz.

In individuellen Gesprächen versucht sie herauszufinden, was der Frau gut tun würde und welche Änderungen sie sich wünscht. Der Gesprächsbedarf ist groß, weiß die Beraterin, denn nicht immer haben Frauenärzte Zeit, ihre Patientinnen über die neue Situation aufzuklären. Welchen Einfluss haben die Hormone auf mein Handeln? Wie kann ich mit möglichen körperlichen Einschränkungen umgehen? Bin ich überhaupt schon in den Wechseljahren? Diese und andere Fragen bespricht Janet Bolz und versucht, Lösungen zu finden. "Es sind aber immer nur Angebote. Ob die Frauen meine Vorschläge annehmen, hängt von ihnen selber ab", sagt die 44-Jährige.

Für sich selbst hat Janet Bolz einen guten Weg gefunden. Dazu gehört auch Sport - aber ohne Stress.

Die nächsten Termine: "Wechseljahre. Tanz der Hormone", 14. März, ab 19 Uhr in der VHS Krefeld, Anmeldung über die Veranstaltungsnummer: P32008D; 18. März "Kein Stress mit dem Stress", 10 Uhr bis 17 Uhr, in den Räumen der Lanworks AG im Düsseldorfer Hafen und am 22. März in der VHS Viersen, Veranstaltungsort: Nettetal-Lobberich, ab 18.30 Uhr, Anmeldung über die Veranstaltungsnummer: J731721. Informationen unter www.janetbolz.de oder Telefon: 02154 412571.

