später lesen Krefeld Einbruch im Supermarkt: Polizei gibt Warnschüsse ab 2017-12-22T19:32+0100 2017-12-23T00:00+0100

In der Nacht zu Freitag haben Beamte der Polizei Krefeld zwei Einbrecher vorübergehend festgenommen und dabei Warnschüsse abgegeben. Es wurde niemand verletzt, teilte die Behörde mit. Gegen 4.30 Uhr hatte der Einbruchalarm eines Supermarktes an der Gladbacher Straße ausgelöst. Wenig später traf der erste Streifenwagen am Tatort ein. Die Beamten erkannten zwei Männer im Inneren des Marktes. Als die Einbrecher die Polizei erkannten, verließen sie das Geschäft und liefen bedrohlich auf die Beamten zu.