Krefeld: FDP-Preis für die Krefelder Stiftung Baudenkmal

Ihren "Preis für bürgerschaftliche Civilcourage" vergeben die Freien Demokraten im kommenden Jahr an die Krefelder Baudenkmal-Stiftung. Die Preisverleihung findet auf dem Dreikönigstreffen der Liberalen am Abend des 6. Januar statt, mit dem die Freidemokraten alljährlich das politische Jahr eröffnen. Ab 19 Uhr laden sie dazu alle Bürger in die Gastronomie Keld im Kaiser-Wilhelm-Museum auf dem Joseph-Beuys-Platz ein.