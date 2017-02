später lesen Augustastraße in Krefeld Feuerwehr rettet zwei Personen aus verrauchter Wohnung FOTO: Lothar Strücken 2017-02-19T20:07+0100 2017-02-19T20:03+0100

Gegen 18.20 Uhr am Sonntagabend wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in der Augustrastraße gerufen. Beim Eintreffen am fanden die Einsatzkräfte eine stark verrauchte Wohnung im ersten Obergeschoss vor.