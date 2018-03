später lesen Krefeld Geistliche Musik an Maria Frieden mit neuer Orgel 2018-03-01T18:21+0100 2018-03-02T00:00+0100

Bei den Geistlichen Musiken an Maria Frieden können die Kirchenmusiker in diesem Jahr wieder aus dem Vollen schöpfen. Denn nach vielen Jahren hat die Pfarrkirche St. Clemens wieder eine hochkarätige Orgel. Das Instrument aus der Werkstatt Scholz erklingt beim Konzert am Sonntag, 25. März, ab 18 Uhr, in der Fischelner Pfarrkirche. Zu Gast ist der Schönhausen-Chor Krefeld, auf dem Programm stehen John Rutters "Requiem" und Emil Råbergs "Dubito" für achtstimmigen Chor und Orgel. Als Solisten wirken mit: Elisa Rabanus (Sopran) und Hans-Jakob Gerlings (Orgel), den Instrumentalpart übernimmt das Ensemble "Sonare" aus Neuss. Leitung: Joachim Neugart.