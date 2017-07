später lesen Turnhalle Am Luiter Weg Aktion "Kinder stark machen" beim Verberger TV FOTO: VTV FOTO: VTV 2017-07-04T17:32+0200 2017-07-05T00:00+0200

VERBERG (RP) Der Verberger Turnverein hat an der bundesweiten Mitmach-Initiative "Kinder stark machen" der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung teilgenommen. 25 Kinder haben mitgemacht. In der Turnhalle Luiter Weg gab es zunächst ein Eingangsgespräch über Themen wie Medienverhalten der Kinder zu Hause oder rauchende Familienmitglieder. Dann wurde ein Vertrauens- und Selbstbehauptungsparcours aufgebaut und mit Partner oder in Gruppen durchgeführt. Zum Abschluss wurde Infomaterial verteilt. Ziel der Aktion ist eine frühe Suchtvorbeugung. Durch die Stärkung des Selbstvertrauens und die Förderung ihrer Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit sollen Kinder lernen, auch gegen Gruppendruck "Nein" zu Suchtmitteln aller Art sagen zu können. Beim VTV wird auch Kinderschwimmen am Luiter Weg angeboten, und zwar für Kinder ab zwei Jahren bis hin zum Bronzeabzeichen. Mehr Informationen unter