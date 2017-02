später lesen Benefiz-Aktion Grundschüler erlaufen für action medeor 8808 Euro 2017-02-16T18:22+0100 2017-02-17T00:00+0100

Die Grundschüler der Südschule in Fischeln waren von der Idee, für die Medikamentenhilfe von action medeor zu sammeln, begeistert. Und gaben bei ihrem Sponsorenlauf vor den Herbstferien alles: 8808 Euro kamen so zusammen. Ansporn für die Schüler war, dass ein anonymer Spender angekündigt hatte, das Engagement der Schüler zu belohnen und den Betrag zu verdoppeln. Nun überreichten Annika Ehfeldt, Lehrerin der Urmel-Klasse und Organisatorin des Laufs, und ihre Schüler den Spendenscheck. "Ich bin überwältigt", sagte Norbert Vloet von action medeor, "das ist eine tolle Leistung der Kinder und für action medeor eine großartige Unterstützung. Wir werden mit diesem Geld die Arbeit von Dr. Tom Catena in dem Krankenhaus in Gidel in den Nubabergen im Sudan unterstützen. Es ist das einzige Krankenhaus im Umkreis von 150 Kilometern und das einzige für 750.000 Menschen."