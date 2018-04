Esel Pedro kommt aus dem Sauerland. Mit den Eigenschaften der Bewohner der Region - Zurückhaltung und Bedächtigkeit - hat der neue Zuchthengst des Krefelder Zoos jedoch nichts gemein.

Ganz im Gegenteil, der Neuzugang erwies sich schon nach wenigen Tagen in neuer Umgebung als Draufgänger. Er hüpfte elegant über den Zaun ins Nachbargehege zu den Esel-Stuten. Vier Vierbeiner weiblichen Geschlechts freuten sich über den Besuch und zeigten dem neuen Mitbewohner spontan ihre Sympathie.

"Bei drei der vier Stuten würden wir uns über Nachwuchs freuen", sagte Petra Schwinn, Diplom-Biologin und Sprecherin des Krefelder Zoos, am Montag auf Nachfrage unserer Redaktion. Den Hengst habe der Zoo von privat gekauft.

Die Krefelder Huftierpfleger hätten in diversen Foren mach einem Tier Ausschau gehalten, es im Sauerland entdeckt, es besucht, inspiziert und für gut befunden. "Ein Glücksfall", sagte Petra Schwinn. Pedro sei ein freundlicher und entspannter Charakter mit einer tollen Wirkung auf Artgenossen und Menschen - gleichermaßen bei Besuchern und Mitarbeitern des Zoos.

Üblicherweise, so Petra Schwinn, erwerbe oder tausche man seine Tiere mit anderen Zoos. Esel seien aber Haustiere, und so sei der Zuzug Pedros aus einer privaten Tierhaltung im Sauerland kein Problem. Der Hengst hat den Umzug ganz ohne Anpassungsschwierigkeiten in kürzester Zeit verkraftet.

