später lesen Kreis Heinsberg 281 Personen, 206 Fahrzeuge kontrolliert 2018-02-26T18:09+0100 2018-02-27T00:00+0100

Zwischen dem 9. und 19. Februar brachen Unbekannte durch den Wintergarten in ein Wohnhaus an der Klosterstraße in Wassenberg-Myhl ein, während sich die Eigentümer im Urlaub befanden. Die Täter stahlen einen Möbeltresor und einen Wandtresor.