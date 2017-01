Kreis Heinsberg: Diagnose "Wärmebrücke" - wo es zieht

Derzeit herrschen ideale Temperaturen für Wärmebild-Aufnahmen von Gebäuden. Im Heinsberger Kreishaus stellte die Verbraucherberatung ihre aktuelle Thermografie-Aktion vor. Bilder zeigen Schwachstellen und Sanierungsbedarf auf. Von Gabi Laue

Der eine scheint ein glühender "Hitzkopf" zu sein, der andere macht einen eher kühlen Eindruck. Spaßeshalber konnten sich im Heinsberger Kreishaus Menschen mit der Infrarotkamera thermografieren und aufs rot-gelb-blaue Bild bannen lassen. Doch es ging nicht um den Spaß am Infostand der Verbraucherberatung. Energieberater stellten die Technik vor, die bei der Suche nach energetischen Schwachstellen in Eigenheimen hilft. Wer an der aktuellen Thermografie-Aktion teilnehmen möchte, sollte sich mit der Anmeldung sputen: Sie dauert allenfalls bis Ende Februar oder Anfang März, danach wird es wieder zu mild für aussagekräftige Wärmebilder.

Die Spezialkamera stellt die Oberflächentemperatur von Objekten dar. Dafür wird die Intensität der Infrarotstrahlung, die von einem Punkt ausgeht, als Maß für dessen Temperatur gedeutet. "Es zieht!" Die zumeist Frauen zugeschriebene Wehklage kann ein Wärmebild klar verorten: Meist sind es die Fenster, die ungedämmten Rollladenkästen oder Türen, die auf den Bildern gelb bis rot leuchten. Aber auch ein nachträglich zugemauertes Fenster kann als Wärmebrücke ausgemacht werden. "Die Thermografie zeigt die verlustreichsten Stellen in einem schlecht gedämmten Haus", erklärte Energieberater Gerhard Weiss von der Verbraucher-Beratungsstelle Alsdorf, die auch für den Südkreis Heinsberg zuständig ist. Landesweit kostet ein Thermografie-Termin 190 Euro inklusive Energieberatung, durch die Wärmebilder erst nützlich werden.

"Es ist wichtig, auf dieses Angebot aufmerksam zu machen. Deshalb unterstützen wir die Verbraucherzentrale gerne, indem das Kreishaus für sie die Tür öffnet", erklärte Kreis-Pressesprecher Ulrich Hollwitz bei der Präsentation der aktuellen Aktion. Das Interesse der Hausbesitzer wecken möchte Energieberater Gerhard Weiss, der auch davor warnt, dass immer wieder unseriöse Anbieter auch im Kreis Heinsberg unterwegs sind, beispielsweise eine Firma aus Köln. Für das Kreisgebiet Heinsberg ist eine Firma aus Aachen tätig. Das geht so: Bei der Verbraucherberatung können sich Interessierte melden, die gibt einige Daten an die Firma weiter, die dann mit dem Hauseigentümer einen Termin vereinbart. "Tage wie diese - bedeckter Himmel, kein Regen, kein Schnee - sind ideal", erklärte Weiss. Im Sommer sind Wärmebilder nicht möglich. "Wir brauchen eine Temperaturdifferenz von 15 bis 20 Grad von innen nach außen", so Weiss. Das Haus muss gleichmäßig beheizt sein, eine höhere Windgeschwindigkeit kühlt die Oberflächen - es ist laut Weiss nicht so einfach mit den Bildern. Auch Innenthermografie stellt schlechte Isolierung dar.

Wie beim Röntgenbild braucht aber auch das Wärmebild den Spezialisten, um eine Diagnose zu stellen und eine "Therapie" vorzuschlagen. Weiss spricht von 60 bis 70 Prozent Einsparpotenzial bei den Energiekosten. Aber nicht alles Machbare ist auch für jeden bezahlbar. "Wir suchen die schlimmsten Stellen und überlegen, wie die mit möglichst geringem Aufwand zu beheben sind", sagte der Energieberater.

Wer bei der Thermografie-Aktion einen Termin bucht, bekommt bei geeignetem Wetter meist in den frühen Morgenstunden Besuch vom Termografen, der das Haus von mehreren Seiten thermografiert, erhält dann einen zusammenfassenden Bericht und kann das Ergebnis in einem 90-Minuten-Beratungsgespräch zu Hause erörtern. Informationen gibt die Verbraucherberatungsstelle in Alsdorf oder Mönchengladbach, Beratungsstunden werden auch in den Rathäusern von Erkelenz und Geilenkirchen angeboten.

Quelle: RP