Kreis Heinsberg: Malbuch zum sicheren Verhalten im Verkehr

IPA Kreis Heinsberg unterstützt die Verkehrssicherheitsarbeit der Kreispolizeibehörde.

Die International Police Association (IPA) ist ein internationaler Freundschaftsverband von Polizeibediensteten. Sie widmet sich weltweit der Kontaktpflege vor dem Hintergrund polizeilicher Aufgaben und ist mit nationalen Sektionen in 66 Ländern mit insgesamt 420.000 Mitgliedern die größte Berufsvertretung überhaupt. Die größte Sektion IPA-Deutschland hat annähernd 60.000 Mitglieder, darunter in NRW knapp 16.000. Erst im Oktober konnte die IPA Heinsberg mit den benachbarten Verbindungsstellen die grenzüberschreitende Kooperation "20 Jahre IPA-Euregio" feiern, in der je zwei niederländische, belgische und deutsche Verbindungsstellen zusammengeschlossen sind.

Nunmehr zum neunten Mal hat die IPA Heinsberg mit Unterstützung zahlreicher Sponsoren ein Kinder-Malbuch zum sicheren Verhalten im Straßenverkehr herausgegeben. Zum Ausmalen bestimmte Szenen aus dem Alltag machen Kindern deutlich, wie man sich richtig und damit sicher im Straßenverkehr bewegt. Im Rahmen eines Besuchs des Verbindungsstellenleiters der Kreis-IPA bei den Verkehrssicherheitsberatern (VSB) der Direktion Verkehr in der Kreispolizeibehörde Heinsberg wurden die neuen Malbücher begutachtet und Anregungen für die redaktionelle Überarbeitung erörtert, die bei zukünftigen Ausgaben berücksichtigt werden sollen. Im Rahmen ihrer wichtigen Präventionsarbeit sind sie ein gerne genutztes Hilfsmittel der VSB in Kindergärten und Grundschulen zur Unterstützung und Förderung von richtigem Verhalten im Straßenverkehr.

Bei dem Termin machte Verbindungsstellenleiter Franz Heinrichs nicht nur Bekanntschaft mit den neuen VSB im Kreisgebiet, sondern er konnte ergänzend deutlich machen, dass die IPA Heinsberg nicht nur die Kontakte unter Polizeibediensteten pflegt und fördert, sondern sich auch für gesellschaftliche Belange einsetzt. Gerade die Sicherheit der jüngsten Verkehrsteilnehmer liegt auch dem internationalen Freundschaftsverband am Herzen.

