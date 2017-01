später lesen Selfkant-Tüddern Unbekannte sprengen Geldautomaten Teilen



Das Jahr hat gerade erst begonnen, schon haben Geldautomaten-Sprenger wieder zugeschlagen: In Selfkant-Tüddern im Kreis Heinsberg jagten Unbekannte am frühen Freitagmorgen in einer Bank einen Automaten in die Luft.