Langenfeld/Monheim: Einbrecher dringen in Rathaus und Eigenheime ein

Auch über den Jahreswechsel waren Einbrecher in Langenfeld und Monheim aktiv. Die Polizei meldete am Montag sechs Taten aus den vergangenen Tagen.

Unter anderem drangen Unbekannte ins Monheimer Rathaus ein. Irgendwann zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 6 Uhr, hatten sie mehrere Türen aufgehebelt. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten sie in mehreren Dienststellen Schränke und Schubladen. Was alles gestohlen wurde, steht noch nicht genau fest. Der Schaden soll deutlich mehr als 1000 Euro betragen.

Mindestens zwei Laptop-Computer sowie Schmuck entwendeten Einbrecher zwischen Sonntag, 20.30 Uhr, und Montag, 6 Uhr, aus einem Reihenhaus an der Helene-Stöcker-Straße in Baumberg. Nach Polizeiangaben hatten sie im Erdgeschoss das Fenster zum Gäste-WC, unmittelbar neben der Haustür, aufgebrochen und als Einstieg genutzt, danach sämtliche Räume im Erd- und Obergeschoss durchsucht. Den Gesamtwert der Beute hat die Polizei noch nicht ermittelt.

Eine Sammlung von Silbermünzen in noch nicht genau bekanntem Wert sowie einen kleineren Geldbetrag stahlen Unbekannte bereits am Freitag in Langenfeld-Wiescheid. Zwischen 13.30 und 19 Uhr hatten sie sich am Kapeller Weg zunächst vergeblich an verschiedenen Fenstern und einer Balkontüre versucht, drangen schließlich aber doch noch in ein Einfamilienhaus ein.

Bei einem Reihenhaus in Langenfeld an der Hitdorfer Straße hebelte jemand zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, ein Küchenfenster auf. So gelang der Einstieg ins Gebäude, welches laut Polizeibericht aber ohne erkennbaren Grund offenbar schon sehr schnell nach dem Eindringen in die Küche wieder verlassen wurde. Angaben zu einer möglichen Beute gibt es bisher nicht.

Gleiches gilt für eine weitere Tat in Reusrath. In der Zeit zwischen dem 23. Dezember, 17 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Räume einer Kindertagesstätte an der Gieslenberger Straße ein. Dazu hatten sie eine Nebentüre auf unbekannte Art und Weise geöffnet.

Ebenfalls die Betriebsferien nutzten Einbrecher, um in Monheim in eine Hundebetreuung einzudringen. Irgendwann zwischen dem 23. Dezember, 18 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, öffneten die unbekannten Täter ein Tor, um auf das Gelände an der Alfred-Nobel-Straße zu gelangen. Dort zerschnitten sie zunächst die als Freileitungen verlegten Stromkabel der Hundetagesstätte. Dann schlugen sie ein Fenster des Gebäudes ein und durchwühlten Büro- und Geschäftsräume nach Wertsachen. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie etwa 70 Euro Wechselgeld aus einer Kasse. Der entstandene Schaden liegt bei mit mehreren hundert Euro.

Hinweise an die Polizei in Langenfeld unter Tel. 02173 - 288-6510, in Monheim unter Tel. 02173 - 9594-6550

(mei)