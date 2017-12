später lesen Monheim Stadt sperrt Straßen zum Turmblasen 2017-12-22T18:03+0100 2017-12-23T00:00+0100

Eine stimmungsvolle Möglichkeit, sich auf das Fest einzustimmen, ist das Turmblasen am Schelmenturm in der Altstadt. Die Musik ertönt am Heiligen Abend um 17 Uhr. Bürger der "Alten Freiheit" sind eingeladen. "Der Bläserkreis der Evangelischen Kirchengemeinde hat besinnliche und fröhliche Lieder vorbereitet", sagt Sebastian Bünten, Geschäftsführer von Marke Monheim. Ausgegebene Liedtexte laden zum Mitsingen ein. Eintritt muss nicht gezahlt werden.