Langenfeld: Wenn die Paket-Zustellerin klingelt

Christiane Schwarz ist eine von nur vier Frauen, die für die DHL Pakete zustellen - pro Tag sind das im Schnitt 200. Jetzt, zur Weihnachtszeit, auch noch mehr. Von Isabell Klaas

Christiane Schwarz hat derzeit alle Hände voll zu tun. Denn vor Weihnachten herrscht bei den Paketzustellern Hochkonjunktur. Dann wächst die Zahl der Pakete, die täglich in einem Bezirk verteilt werden, locker mal von 200 auf das Doppelte und mehr an und ist nur mit entsprechender personeller Unterstützung zu bewältigen. Paketzustellung ist echte Knochenarbeit. Besonders für eine Frau. Doch die drahtige 46-Jährige ist ein Powerpaket.

Als sie sich vor 21 Jahren bei der Post in Langenfeld bewarb, wurde sie noch von der Mutter begleitet. "Die preschte dann gleich mit der Feststellung vor: ,Meine Tochter möchte Briefzustellerin werden'", erzählt Schwarz. Und genau das wollte sie eben auf keinen Fall. Sie wollte in den Paketzustelldienst, bei dem sie hinterm Steuer eines Transporters sitzen konnte.

Mit ihrem ungewöhnlichen Berufswunsch konnte sich die Langenfelderin damals als erste Frau in einer Männerdomäne durchsetzen. Viel hat sich an der Frauen-Quote in diesem Sprengel bis heute übrigens nicht geändert. Christiane und drei weitere Kolleginnen sind die einzigen Frauen unter 80 Paketzustellern. Ein Job, der der gelernten Malerin und Lackiererin nach wie vor größten Spaß macht.

Im Affenzahn rangiert Christiane mit ihrem DHL-Transporter auch in verwinkelten Straßen und trägt pro Tag ungefähr 200 Pakete aus. Die schwersten davon haben immerhin 31,5 Kilo Gewicht. Ihre Arbeit bewältigt Christiane Schwarz im Laufschritt. "Nee", sagt sie, "Sport brauche ich nun wirklich nicht. Ich bin auch so fit." Mitunter schleppt sie die Sendungen bis in den vierten Stock - ohne Aufzug. Hilft da denn keiner? "Viele ältere Postkunden kommen mir auf der Treppe entgegen, die jüngeren warten an der Tür, bis ich da bin", sagt sie mit einem Augenzwinkern.

Christiane ist ein echtes Langenfelder Mädchen und sehr beliebt bei ihren Kunden. Die meisten duzten sie sogar. "Ich finde das super, dass sie als Frau diesen Job macht", sagt Bettina Terbrüggen von der Talstraße bewundernd, "und das bei Wind und Wetter.

Manchmal sind die Pakete richtig schwer, wenn Wein oder Hundefutter drin ist. Apropos Hundefutter: Nicht nur bei den Menschen ihres Bezirks ist die flotte Paketzustellerin gern gesehen, sondern auch bei den Hunden.

So lässt es sich der Retriever Chester nicht nehmen, mit seinem Spielzeug wedelnd dem gelben DHL-Wagen entgegenzulaufen, wenn Frauchen die Haustür öffnet. Und Sancho, die französische Bulldogge, herzt die nette Paketbotin überschwänglich, als sie ihre Lieferung übergibt.

Quelle: RP