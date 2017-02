Leichlingen/Langenfeld: Kommt die Sonne, kommt die Walze

Die Sanierung der Autobahn 542 geht nach Auskunft des Landesbetriebs Straßen.NRW gut voran. Für Schwierigkeiten hatten die Brücken in Immigrath sowie im Autobahnkreuz Monheim-Süd geführt, die maroder waren als gedacht und deshalb umfangreichere Bauarbeiten erforderten. "In Immigrath sind wir aber quasi jetzt zur Hälfte fertig", berichtet Straßen.NRW-Sprecher Timo Stoppacher. "Es muss nur noch eine neue Gussasphaltschicht drauf." Das sei aber nur bei relativ trockenem Wetter möglich. "Wir warten deshalb auf eine Vorhersage, wonach es mindestens zehn, elf Tage nicht in Strömen regnen soll", sagt Stoppacher. Sobald eine solche Wetterperiode in Aussicht sei, werde man die Arbeiten terminieren und öffentlich ankündigen.

Denn während des Auftragens der neuen Asphaltschicht muss die Auffahrt in Langenfeld-Immigrath (von dort aus geht es auch nach Leichlingen) Richtung Monheim geschlossen werden. Bislang ist sie offen, nur die Auffahrt Richtung Autobahndreieck Langenfeld ist gesperrt. "Wenn diese Arbeiten fertig sind, ist die Fahrbahn Richtung Monheim fertig - abgesehen von der Brücke ,Schillshecke' im Autobahnkreuz Monheim-Süd." Die Arbeiten am dortigen Bauwerk führten jedoch zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen. Vergangene Woche habe lediglich die Abfahrt nach Hitdorf einige Tage gesperrt werden müssen. "Es war aber weiter möglich, auf die A59 zu fahren."

Die Sanierung der A542 soll noch bis zum Sommer dauern. Die knapp fünf Kilometer lange Verbindungsautobahn zwischen der A3 und der A59 erhält neben einer neuen Fahrbahn auch eine neue Entwässerung im Mittelstreifen. Außerdem werden sechs Brücken instand gesetzt. Gesamtkosten: rund 16 Millionen Euro. Die Fahrbahn in Richtung Monheim war von April bis Oktober 2016 gesperrt. Jetzt ist die Gegenrichtung an der Reihe.

Der Landesbetrieb Straßenbau ist zuversichtlich, dass die vollständig sanierte Autobahn 542 die A1, die A3 und das Autobahnkreuz Leverkusen im Zulauf zur Rheinbrücke entlasten wird.

Ein Video von der ersten Bauphase gibt es im Internet unter www.rp-online.de/leverkusen

Quelle: RP